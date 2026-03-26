Roban en el Afore: “Tenía 600 mil… y le dieron 80 mil”

Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un jubilado denunció presuntas irregularidades en el manejo de sus ahorros para el retiro, luego de asegurar que recibió apenas una fracción del dinero acumulado durante más de 40 años de trabajo, lo que ha generado preocupación sobre el funcionamiento del sistema de Afores en México.

De acuerdo con el testimonio del afectado, en enero del presente año solicitó un estado de cuenta a su administradora de fondos para el retiro (Afore), donde se le informó que contaba con un monto aproximado de 600 mil pesos. Además, explicó que en su subcuenta de vivienda del Infonavit tenía acumulados más de 150 mil pesos, ya que nunca utilizó un crédito para adquirir una casa.

Sin embargo, tras iniciar el proceso de jubilación, el monto recibido fue considerablemente menor al esperado. “Solo me depositaron 80 mil pesos, que es apenas como un 12 por ciento de todo lo que junté en mi vida laboral”, señaló el afectado, quien expresó su desconcierto ante la diferencia entre el saldo reportado y el dinero finalmente entregado.

Ante esta situación, el jubilado ha buscado respuestas tanto en su Afore como en el IMSS. No obstante, asegura que ambas instancias se deslindan de la situación. Según explicó, en la Afore le indicaron que fue el IMSS quien habría dispuesto de la mayor parte de los recursos para cubrir el pago de su pensión mensual y los servicios médicos.

“Todos se lavan las manos y nadie me da una explicación clara. Es muy difícil que alguien me diga exactamente qué pasó con mi dinero y por qué me entregaron tan poco”, lamentó el afectado.

El jubilado también criticó la complejidad del sistema de retiro, señalando que los procesos son difíciles de entender, especialmente para personas de la tercera edad. A su juicio, esta situación podría propiciar que muchos trabajadores no reclamen lo que consideran justo. “Parece que todo está diseñado para que uno no entienda y termine por rendirse”, concluyó.