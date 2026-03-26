Este viernes 26 de marzo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realizará trabajos de interconexión de una línea de conducción, proveniente de los pozos 207 y 209 hacia el tanque San Francisco, acción preventiva ante la llegada de temporada de calor para que la zona de San Pancho pueda tener más agua y mejor presión.

El proyecto beneficiará a 10,437 familias de la zona, incluyendo de manera directa al fraccionamiento Parajes de Oriente y a la colonia Manuel J. Clouthier, mejorando las presiones en los hogares y garantizando un suministro de agua más continuo, estable y eficiente.

La conexión será mañana viernes a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en el cruce de las calles Fray Antonio de Arriaga y Río del Norte, por estas acciones, se registrará baja presión en colonia Manuel J. Clouthier y Parajes de Oriente.

La JMAS solicita a los vecinos realizar acopio de agua para las necesidades básicas, en lo que se regulariza el suministro y a los guiadores manejar con precaución o tomar vías alternas.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reafirma su compromiso con la instalación de infraestructura hidráulica, para mejorar la prestación del servicio en beneficio de los juarenses.