El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, proporcionó detalles actualizados sobre la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Las indagatorias señalan a Samuel G. como el único servidor público involucrado directamente en la logística del atentado.

Samuel G., quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, es señalado como el infiltrado que proporcionaba información sensible. Los datos eran compartidos a través de una plataforma de mensajería instantánea con integrantes de una célula delictiva.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal, Samuel G. era el encargado de capturar imágenes y conversaciones de WhatsApp para compartirlas con los agresores. El exfuncionario informaba con precisión las horas de salida y los itinerarios que seguiría el presidente municipal.

Esta labor de espionaje permitió que los autores materiales conocieran la ubicación exacta de la víctima durante sus traslados oficiales en el municipio. La fiscalía reafirmó la hipótesis de que el trabajador municipal operaba al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación .

Las autoridades vinculan esta red de comunicación con un jefe de plaza de la región apodado ‘El M2’. Este individuo es identificado por las instituciones de seguridad como un generador de violencia encargado de la distribución de estupefacientes en la zona de Uruapan.

La información obtenida de primera mano por el exdirector de Relaciones Públicas facilitó la planeación del crimen ocurrido hace semanas. Hasta este momento, no se ha comprobado la participación de otros trabajadores del ayuntamiento dentro de este grupo de mensajería específico.

El fiscal general Carlos Torres Piña evitó confirmar si ya existen órdenes de aprehensión vigentes contra el capo apodado “El M2”. El funcionario ministerial se limitó a señalar que todas las líneas de investigación se encuentran bajo un análisis exhaustivo y profesional.

La institución busca que el trabajo pericial sea pulcro para atender con amplitud la resolución de este homicidio que causó impacto social. Los agentes ministeriales continúan trabajando en la localización de otros posibles participantes.

Torres Piña reconoció que existe una alta exigencia social por obtener resultados transparentes y definitivos en este caso de magnicidio. La fiscalía mantiene el compromiso de agotar los recursos legales para esclarecer los hechos.

Las investigaciones actuales se centran en el análisis de los dispositivos electrónicos incautados y en los testimonios de los ya detenidos. La vigilancia en el municipio de Uruapan permanece reforzada.

