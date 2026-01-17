Varias personas heridas y al menos dos sin vida dejó un ataque al anexo Los Marginados, registrado la mañana de este sábado en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Los primeros reportes indican que hombres con armas largas irrumpieron en el lugar, ingresaron a los dormitorios y dispararon contra un grupo de jóvenes, de los cuales dos perdieron la vida y al menos seis heridos, tres de ellos de gravedad.

El suceso se reportó alrededor de las ocho de la mañana en el centro de internamiento ubicado en la calle Francisco I. Madero esquina con Del Indio Triste en la colonia Aviación. Una persona perdió la vida en el lugar y los demás fueron trasladados a un hospital por paramédicos que acudieron a brindar el auxilio.

En el sitio la Policía se encargó de realizar el resguardo y acordonamiento correspondiente. En tanto, los encargados del anexo llamaron a los familiares del resto de los internos para que los llevaran a su casa. En el Hospital General de San Felipe se confirmó el fallecimiento de la segunda víctima, mientras el resto permanece recibiendo atención médica.

De manera extraoficial se informó que, entre los lesionados, hay menores de edad. También se precisó que al menos dos personas resultaron detenidas como presuntas responsables de este hecho, sin embargo, la autoridad municipal no ha informado nada al respecto.

