México confirmó 500 casos acumulados más de gusano barrenador del ganado (GBG) en una semana, dando un total de 13 mil 835 hasta el 14 de enero pasado, de acuerdo con los reportes epidemiológicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El pasado 7 de enero, el regulador Senasica daba cuenta de 13 mil 335 registros, lo que supone un aumento semanal de casi 4% en el total de casos acumulados de GBG en el país registrados desde noviembre de 2024.

El incremento entre el 7 de enero y el pasado miércoles se concentró principalmente en el sursureste, donde se han acumulado más reportes.

Oaxaca encabezó los aumentos con 116 casos, al subir de 2 mil 55 a 2 mil 171; seguido de Chiapas con 109, de 5 mil 408 a 5 mil 517 y Veracruz con 74, de 1 mil 963 a 2 mil 37.

También destacaron Guerrero con 61, de 109 a 170, y Yucatán con 50, de mil 537 a mil 587.

Hubo incrementos menores en Estado de México con cuatro, de siete a 11; San Luis Potosí con cinco, de dos a siete, y Michoacán con tres, de dos a cinco, mientras que Nuevo León y Querétaro tienen tres, Morelos dos y Jalisco uno, se mantuvieron sin cambios.

Por volumen acumulado, Chiapas se mantiene como el estado con más casos 5 mil 517, seguida de Oaxaca 2 mil 171 y Veracruz 2 mil 37.

En un segundo bloque aparecen Yucatán mil 587 y Tabasco mil 100, además de Campeche, 694 y Quintana Roo 383.

En paralelo, el informe de la segunda semana epidemiológica contabilizó 628 casos activos en el país.

Por especie, el acumulado nacional mostró afectaciones principalmente en bovinos 9 mil 813 y caninos mil 992.

Les siguieron los puercos 743, los caballos 684 y las ovejas 370.

El reporte también registró casos en humanos 101, las cabras 70, felinos con 42 y aves 14, además de fauna silvestre 4 y dos casos.