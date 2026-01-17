Durante 2025, en México se registraron 21 mil 981 casos confirmados de dengue, así como 85 defunciones asociadas a esta enfermedad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

El 60 por ciento de los contagios se concentró en cinco estados: Sonora, Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Guanajuato. En contraste, la Ciudad de México y Tlaxcala no reportaron casos de dengue durante el año.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que el dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a las personas a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, portador del virus.

El dengue no se transmite de persona a persona y, actualmente, no existe una vacuna para prevenirlo, por lo que la principal estrategia para reducir contagios es la prevención y el control del mosquito.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se trata de una enfermedad febril que puede afectar a lactantes, niños y adultos. En algunos casos la infección es asintomática, pero también puede manifestarse con fiebre moderada o fiebre alta incapacitante, acompañada de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, así como erupciones en la piel.

En su forma grave, el dengue puede provocar choque, dificultad respiratoria, sangrados severos y complicaciones en órganos vitales, poniendo en riesgo la vida del paciente.

Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y siete días después de la picadura del mosquito infectado y pueden incluir:

Fiebre

Dolor intenso de huesos y articulaciones

Dolor de cabeza fuerte, principalmente en la frente

Dolor ocular que aumenta al mover los ojos

Erupción cutánea similar al sarampión

Náuseas y vómito

Insomnio

Comezón (prurito)

Pérdida del apetito

Dolor abdominal

Ante la presencia de estos síntomas, las autoridades de salud recomiendan no automedicarse y acudir de inmediato a una unidad médica.

Para reducir el riesgo de contagio, las autoridades sanitarias recomiendan:

Usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo

Aplicar repelente contra mosquitos

Colocar pabellones o mosquiteros en camas

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas

Evitar la acumulación de basura

Eliminar recipientes donde se acumule agua

Lavar y tapar tinacos, cisternas y contenedores de agua

Utilizar insecticidas para eliminar al mosquito en su fase adulta

La Secretaría de Salud reiteró que la eliminación de criaderos de mosquitos es la medida más eficaz para prevenir brotes de dengue, especialmente durante la temporada de calor y lluvias.