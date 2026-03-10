Derrumbe en demolición deja tres trabajadores muertos en Ciudad de México

Un derrumbe registrado en un edificio en proceso de demolición dejó tres trabajadores muertos y uno más lesionado la madrugada de este martes 10 de marzo en la Ciudad de México, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre vecinos de la zona.

El colapso ocurrió en un inmueble ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizaban trabajos de demolición cuando parte de la estructura cedió repentinamente y sepultó a varios obreros bajo los escombros.

Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, junto con personal de Protección Civil de la Ciudad de México, implementaron un operativo de rescate que se prolongó durante varias horas. Equipos especializados y binomios caninos participaron en la búsqueda de personas atrapadas.

Durante las labores, los rescatistas lograron sacar con vida a uno de los trabajadores, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, conforme avanzaron las maniobras, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de tres obreros que habían quedado atrapados bajo la estructura colapsada.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble tenía tres niveles y estaba siendo intervenido para su demolición, aunque las autoridades iniciaron una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad y si existían daños estructurales previos que pudieran haber provocado el colapso.