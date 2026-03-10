martes, marzo 10, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Derrumbe en demolición deja tres trabajadores muertos en Ciudad de México
NacionalPortada

Derrumbe en demolición deja tres trabajadores muertos en Ciudad de México

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Un derrumbe registrado en un edificio en proceso de demolición dejó tres trabajadores muertos y uno más lesionado la madrugada de este martes 10 de marzo en la Ciudad de México, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma entre vecinos de la zona.

El colapso ocurrió en un inmueble ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizaban trabajos de demolición cuando parte de la estructura cedió repentinamente y sepultó a varios obreros bajo los escombros.

Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, junto con personal de Protección Civil de la Ciudad de México, implementaron un operativo de rescate que se prolongó durante varias horas. Equipos especializados y binomios caninos participaron en la búsqueda de personas atrapadas.

Durante las labores, los rescatistas lograron sacar con vida a uno de los trabajadores, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, conforme avanzaron las maniobras, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de tres obreros que habían quedado atrapados bajo la estructura colapsada.

banner

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble tenía tres niveles y estaba siendo intervenido para su demolición, aunque las autoridades iniciaron una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad y si existían daños estructurales previos que pudieran haber provocado el colapso.

You Might Also Like

You may also like

Desde Irán advierten a Trump: “Cuídese de no ser eliminado”

Alertan por brote de sarampión en Ciudad Juárez

Participa Marco Bonilla en Harvard y expone visión de Chihuahua sobre seguridad,...

Continúa la JMAS con reposición de pavimento luego de reparaciones hidráulicas

Ratifican a Roberto Mora Palacios como director general del IMIP

Brillan taekwondoines juarenses en el US Open de Las Vegas