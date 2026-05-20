Este miércoles 20 de mayo de 2026 se presentará una movilización en la Ciudad de México, así fue confirmado por David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).

De igual manera, el dirigente informó sobre la ruta que llevará a cabo la movilización en la capital del país, así como el horario de inicio, por lo que aquí te revelamos todas estas incógnitas y qué carreteras y calles se verán afectadas por la megamarcha de transportistas y agricultores este 20 de mayo.

Transportistas y campesinos convocaron a una megamarcha para este miércoles 20 de mayo de 2026, donde elementos de la ANTAC y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) exigen diversas condiciones a las autoridades mexicanas, destacando:

Mayor seguridad en carreteras, con medidas efectivas contra asaltos y violencia que sufren operadores.

Justicia y apoyo a familiares, así como justicia penal para choferes y transportistas asesinados o desaparecidos, sin olvidar apoyos para viudas y huérfanos.

Reglas comerciales justas para el sector primario.

Derechos hídricos y revisión o derogación de la Ley de Aguas Nacionales, para evitar afectaciones a la producción del campo.

Acceso a medicamentos y trato laboral justo, así como pensiones dignas y aumentos para adultos mayores y pensionados.

La megamarcha de los transportistas y agricultores comenzará este miércoles 20 de mayo de 2026 en punto de las 09:00 horas, iniciando la movilización en la mañana en el Ángel de la Independencia, partiendo de ahí al Senado de la República y la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante el inicio de estas actividades a primeras horas del día, este 20 de mayo se tiene previsto que existan algunos inconvenientes en la movilización de los ciudadanos.

Los transportistas viajarán a través de distintos puntos del país, contemplando movilizaciones en diversos puntos carreteros hacia la Ciudad de México. Las principales vialidades afectadas serán:

Autopista México-Querétaro

México-Pachuca

México-Puebla

México-Texcoco

México-Cuernavaca

México-Toluca

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Puntualmente en la Ciudad de México, se espera que existan afectaciones en zonas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico, por lo que será importante que los automovilistas anticipen sus traslados, utilicen rutas alternas y se mantengan informados de los reportes de tránsito durante la jornada.

MedioTiempo