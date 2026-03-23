Este próximo sábado 28 de marzo se llevará a cabo la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz en la colonia División del Norte, en la escuela Primaria Federal Tierra y Libertad, ubicada en el cruce de las calles General José Trinidad y General Pánfilo Natera de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.



La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que previo a la cruzada, empleados municipales de diferentes dependencias ofrecen sus servicios desde el pasado martes 17 y hasta el próximo viernes 27 de marzo, en el Jardín de Niños, Genaro Vázquez, ubicado en Genaro Vázquez y López Mateos en la colonia Tierra y Libertad de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.



Durante las dos semanas de actividades está presente personal de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), acompañadas de diferentes dependencias.



Hoy lunes atenderán a la población personal de Atención Ciudadana, SSPM y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), además se dará información sobre el pago del impuesto predial, infracciones viales y estacionómetros.



Mañana martes acude la Dirección General de Desarrollo Económico; se atenderán reportes de alumbrado y se dará asesoría sobre trámites de Desarrollo Urbano.



El próximo miércoles 25 de marzo se une Regulación Comercial; además se otorgará asesoría legal y servicios para la mujer, asimismo la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevará la vacunación de mascotas.



El jueves, se une la Dirección General de Protección Civil; mientras que el viernes 27 de marzo la población podrá recibir atención en las unidades médicas y se instalará un módulo de destilichadero.



Mendoza Mendoza destacó que se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal.