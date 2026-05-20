El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que se está consumando una grave violación a la libertad de los ciudadanos mediante la vinculación de líneas celulares sin autorización, que están realizando las compañias telefónicas en complicidad con el régimen.

“Las empresas de telefonía, en alianza ominosa con el régimen, han empezado a vincular la línea telefónica y la curp biométrica sin que el ciudadano haya autorizado dicho trámite”, declaró.

Francisco Sánchez presentó la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que quede prohibida toda vinculación automática por parte de cualquier compañía.

El diputado chihuahuense señaló que el régimen arreciará sus embates para imponer su Ley Espía por lo que es momento de resistir por la libertad, y llamó a los ciudadanos a dar esta batalla con dignidad y valentía.

“A ustedes que resisten sigan alzando la voz, sigan con la dignidad intacta. Esta es la madre de todas las batallas, la de la libertad contra la tecnodictadura. No podrán un solo día sin nosotros sostenerse. Estamos destinados a vencerlos”, sentenció.