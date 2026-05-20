Contando con la participación de 28 equipos estudiantiles, así como de representantes del sector académico y empresarial, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, inauguró este 19 de mayo la edición 2026.1 de Emprendízate, un encuentro institucional que busca fortalecer la cultura emprendedora y convertir las ideas universitarias en proyectos con potencial de impacto social, tecnológico y económico.

El evento se realizó en el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario (CCU) y reunió a estudiantes, docentes, directivos universitarios, empresarios y especialistas en emprendimiento para presentar propuestas desarrolladas durante el semestre enero-junio 2026.

Emprendízate nació en 2017 como una iniciativa de la Oficina de Desarrollo Empresarial y, desde entonces, ha reunido a más de 4 mil 500 estudiantes y docentes, consolidándose como un referente institucional en formación emprendedora.

Durante su mensaje inaugural, el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ, destacó que el emprendimiento representa una estrategia clave para mejorar la calidad de vida de las personas y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

“El emprendimiento es una estrategia fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Innovar y emprender significa crear oportunidades, generar empleo e impulsar la economía local y global”, expresó.

El rector subrayó que los 28 equipos participantes atravesaron un proceso que va más allá de la formación teórica, al transformar ideas iniciales en proyectos estructurados capaces de responder a necesidades reales de la sociedad.

“Ese proceso no se aprende únicamente en los libros; refleja creatividad, iniciativa y capacidad para innovar”, afirmó.

El doctor Constandse Cortez también resaltó el papel de la universidad como articuladora entre estudiantes, empresarios y evaluadores, así como la importancia de adaptar el emprendimiento a un contexto marcado por los cambios tecnológicos y la innovación constante.

En esta edición, los proyectos concursan en categorías como desarrollo humano y bienestar social, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental, ejes que, según las autoridades universitarias, buscan orientar el emprendimiento hacia soluciones con responsabilidad social.

Por su parte, la maestra Kathya Yazmín Sánchez Pérez, directora general de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social señaló que Emprendízate surgió de la necesidad de fortalecer el ecosistema emprendedor de la región y de brindar experiencias prácticas que permitan a los estudiantes convertir sus inquietudes en modelos de negocio viables.

“No queremos que este ejercicio sea únicamente académico. Buscamos ofrecerles experiencias prácticas que les permitan transformar sus ideas en proyectos viables y sus inquietudes en planes de negocio concretos”, indicó.

La funcionaria añadió que el emprendimiento contemporáneo ya no puede medirse únicamente desde el ámbito financiero, sino también por su capacidad de generar impacto social, tecnológico y ambiental.

“Necesitamos soluciones tecnológicas para problemas humanos; proyectos que generen valor económico, pero que también contribuyan al cuidado del medio ambiente y reduzcan las brechas sociales”, expresó.

Al cierre del evento protocolario, el rector invitó a las y los estudiantes a continuar desarrollando sus proyectos más allá del ámbito universitario.

“Los invito a que esta experiencia no termine aquí. Atrévanse a convertir estas ideas en negocios reales y sigamos fortaleciendo el ecosistema emprendedor de nuestra ciudad”, concluyó.

En la ceremonia inaugural el rector estuvo acompañado por el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; el doctor Erick Sánchez Flores, subdirector de Vinculación; el doctor Luis Felipe Fornelli Martín del Campo, jefe del Departamento de Estomatología, en representación de la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); la doctora María Alicia Herrera Hernández, coordinadora del Programa de Diseño y Gestión de la Moda, en representación del doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega, director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA); el doctor Jesús Alberto Urrutia de la Garza, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, en representación del doctor Jesús Meza Vega, director del Institutito de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) y el doctor Erwin Adán Martínez Gómez, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).

También, de los jueces evaluadores de proyectos como el maestro Orlando Daniel Avitia, director de Zona Norte CECYTECH; el maestro Jesús Guillermo Quintana Chávez, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial; el licenciado Josué López, asesor técnico en la SIDE; la licenciada Mariana Ramírez Escobar, gerente de Comunidad y Estrategia Digital en el Technology HUB; la ingeniera Abril Rangel, directora de Frente Norte y el maestro Ángel Hiram Cárdenas Rocha, jefe de Incubadora de Negocios en la UTCJ.

Invertir el tiempo

Posteriormente, uno de los puntos fuertes del evento fue la conferencia magistral Hackea tu profesión: de estudiante a CEO en la frontera, impartida por el empresario juarense, el licenciado Ramón Eduardo Villa García, fundador de Ed Nutrition y KOAME Clínica.

Durante su charla, Villa García compartió experiencias personales relacionadas con la creación de empresas y motivó a los estudiantes a pensar en mercados más amplios, aprovechando las oportunidades estratégicas de la frontera.

“El mejor consejo que puedo darles hoy es que crean en lo que están construyendo”, comentó.

El empresario enfatizó que el éxito de un emprendimiento depende tanto de la visión individual como del trabajo colectivo, y aseguró que las ideas adquieren verdadero valor cuando logran convertirse en experiencias y soluciones reales.

Asimismo, recordó algunos proyectos universitarios que participaron en años anteriores, como iniciativas de consulta nutricional, atención infantil y entrega de alimentos saludables, las cuales —dijo— demostraron que muchas veces las propuestas estudiantiles logran adelantarse a las necesidades del mercado.

De acuerdo con la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, el encuentro busca no solo incentivar la creatividad y el liderazgo, sino también fortalecer la vinculación entre universidad, empresas y gobierno, permitiendo que los estudiantes reciban retroalimentación de especialistas y accedan posteriormente al Programa de Incubación UACJ.

Entre los evaluadores invitados participaron representantes de organismos educativos, incubadoras de negocios, áreas gubernamentales y espacios de innovación tecnológica, quienes analizaron las propuestas desarrolladas por los estudiantes.

La jornada incluyó la presentación de pitches y espacios de interacción entre los participantes y el ecosistema

emprendedor local, en un esfuerzo institucional orientado a impulsar proyectos que eventualmente puedan convertirse en empresas con alcance regional, nacional o internacional.

Ganadores del Espacio Emprendedor

Finalmente, las ideas de negocio ganadoras fueron:

Tercer lugar: Blue Horus Vision Systems, acreedores de un cheque por $4,000.00 MXN

Segundo lugar: Iman-ginate, acreedores de un cheque por $ 6,000.00 MXN

Primer lugar: Refalo 3D, acreedores de un cheque por $ 8,000.00 MXN

De igual manera, los tres primeros lugares obtuvieron una beca del 100% para el Programa de Incubación de la UACJ.