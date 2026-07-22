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Lanza Marco Bonilla el “Reto +Vida” para donar carriolas y porta bebés a familias vulnerables

by EditorJRZ
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Con el propósito de apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y facilitar el cuidado de sus bebés, el alcalde Marco Bonilla puso en marcha el “Reto +Vida”, una iniciativa que busca reunir 100 carriolas y porta bebés nuevos para entregarlos a quienes más lo necesiten.

Como parte del arranque de esta campaña, el Alcalde invitó a los empresarios Sergio Mares, Andrés Elías y Eugenio Baeza a sumarse a la causa mediante la donación de estos artículos y a retar, a su vez, a tres personas más para ampliar la cadena de solidaridad y lograr la meta.

“Gobernar es ser un gobierno que cuida y protege la vida y la familia de cada chihuahuense. Estoy convencido de que hay que cuidar la vida de las mamás y de esa semilla que viene en camino y que merece nacer en los brazos de una comunidad que la cuida”, expresó Marco Bonilla.

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