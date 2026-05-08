Cumplir antes que discutir, así es como Rosana Díaz ha construido, desde la Tribuna del Congreso del Estado, una agenda de trabajo real en favor del bienestar animal.

Así ha sido desde su primera acción, el 31 de marzo de 2022. Desde entonces, la legisladora ha impulsado más de una decena de acciones, hasta llegar hoy a iniciativas enfocadas en la disminución de las poblaciones de animales en situación de calle, como las jaurías, así como en el establecimiento de bases claras para consolidar el Fondo de Bienestar Animal, mismo que debe servir de apoyo a rescatistas y activistas que durante años han trabajado invirtiendo su tiempo, recursos y esfuerzo en una causa que es de todas y todos.

“Esta lucha no se puede contar sin quienes rescatan animales todos los días, sin quienes dedican su tiempo, recursos y vida a protegerlos. Ellas y ellos han sido aliados fundamentales para avanzar en una agenda que durante mucho tiempo fue ignorada”, expresó la legisladora.

Entre sus propuestas más relevantes destacan las iniciativas para elevar a rango constitucional el derecho humano a un medio ambiente sano y la protección animal, así como reformas al Código Penal para castigar con mayor severidad los casos de crueldad animal que ocasionen la muerte.

Este trabajo legislativo se ha construido en coordinación con diputados aliados de la causa, entre ellos Benjamín Carrera Chávez y Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, así como con colectivos ciudadanos que durante años han exigido justicia para los animales.

Mientras otros apenas comienzan a hablar del tema, la agenda impulsada por Rosana Díaz deja claro que el bienestar animal no es una moda política ni una bandera temporal, sino una convicción respaldada por trabajo legislativo constante.

A lo largo de estos años, Rosana Díaz ha impulsado y logrado reformas para fortalecer los Centros de Control Animal, modernizar la Ley de Bienestar Animal, endurecer sanciones contra el maltrato animal, regular refugios, establecer criterios estrictos para la investigación científica con animales y promover fondos públicos destinados a campañas de esterilización y adopción responsable, porque la sobrepoblación de animales en situación de calle representa crueldad y también un riesgo para la salud pública.

“Una sociedad que normaliza la violencia contra los animales también normaliza otras formas de violencia. Por eso, esta lucha también habla del tipo de Estado y de sociedad que queremos construir”, concluyó.