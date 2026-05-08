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Localizan a persona sin vida y encobijada en las inmediaciones del fraccionamiento El Campanario

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El cuerpo sin vida de una persona, de quien se dijo podría tratarse de un masculino, fue localizado este día en calles del fraccionamiento El Campanario, de acuerdo a primeros reportes de elementos policiacos.

El cuerpo fue dejado afuera de un domicilio en el cruce de Belisario de Jesús García y Lauro de Uranga del fraccionamiento antes mencionado.

En el lugar trascendió que la víctima estaba cubierta con una cobija roja que presentaba restos de sangre. por lo que de inmediato, vecinos del sector llamaron a las autoridades.

El testigo informó que durante la noche escuchó ruidos en el sector y posteriormente observó a dos hombres retirarse del lugar en una camioneta negra, por lo que esa información fue integrada a las investigaciones.

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Elementos de la Policía Municipal del Distrito Valle acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena, mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

Al lugar también arribaron elementos militares para brindar apoyo en la zona durante el desarrollo de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado.

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