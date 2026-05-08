Con el propósito de atender la instrucción de la gobernadora Maru Campos y reforzar el compromiso social, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) entregó un donativo de 800 mil pesos a la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Juárez.

El director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón Barraza, destacó la importancia de mantener cercanía con la comunidad a través de instituciones como la Cruz Roja. Asimismo, señaló que esta aportación representa el esfuerzo conjunto de la descentralizada y sus 12 consejeros ciudadanos que integran el Consejo de Administración de la JMAS.

“Este donativo es importantísimo. Independientemente del cariño personal que le tengo a la Cruz Roja, quiero decir que para nosotros el tema social es muy importante para mantener la cercanía con la comunidad”, expresó.

Por su parte, la directora de la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Juárez, Norma Guadalupe Domínguez, agradeció a la JMAS por el apoyo brindado, el cual beneficiará directamente a la ciudadanía que diariamente acude a las unidades médicas.

“El hecho de que la JMAS se sume a la Cruz Roja nos da la satisfacción de seguir luchando y ofreciendo el mismo servicio a la ciudadanía. Este apoyo será destinado al gasto operativo, que asciende a 2 millones 500 mil pesos para las tres unidades médicas”.

Asimismo, destacó que el donativo resulta fundamental para la operación de la institución, donde laboran más de 200 personas y 50 voluntarios, quienes brindan más de 6 mil servicios mensuales. También recordó que la Colecta Nacional de la Cruz Roja permanecerá activa hasta diciembre.

La JMAS refrenda su compromiso de trabajar en conjunto y mantener cercanía con la comunidad juarense.