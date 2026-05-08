La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, invita a la ciudadanía a participar en la primera edición de Ruta del Toro MTB, evento que forma parte del calendario oficial en el marco del 30 aniversario de este programa.

La competencia se llevará a cabo el próximo 10 de mayo en el municipio de Satevó y reunirá a aproximadamente 150 ciclistas, quienes enfrentarán caminos de terracería, senderos y trayectos demandantes diseñados para poner a prueba su resistencia y técnica en el ciclismo de montaña.

Ruta del Toro MTB busca impulsar el deporte y la convivencia familiar, además de promover los atractivos turísticos del lugar y fortalecer el comercio local, para proyectar a Satevó como un nuevo destino para la práctica del MTB en el estado.

Al tratarse de su primera edición, este evento nace con el objetivo de consolidarse como una de las competencias más atractivas de la región, al ofrecer a participantes y visitantes una experiencia deportiva en contacto con la naturaleza y los paisajes característicos de la zona.

FITA Chihuahua celebra este 2026 su 30 aniversario como uno de los festivales de turismo de aventura más importantes del país, gracias a actividades que impulsan la promoción turística y la derrama económica en distintas zonas de la entidad.

El calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026 se encuentra disponible en:

https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026

Para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.