Este viernes, personal de la Dirección de Ecología realizó una jornada de fumigación contra la garrapata en el ejido Samalayuca.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, dio a conocer que fumigaron 41 calles, más de 80 domicilios, el templo, la plaza, así como algunos sectores públicos, donde se beneficiaron alrededor de 300 pobladores.

Díaz Gutiérrez resaltó que estas limpiezas se llevan a cabo con el propósito de prevenir la rickettsia en esta parte del municipio.

“Si queda algo pendiente, regresaremos mañana, pero vamos a estar en constante comunicación para prevenir la rickettsia”, comentó el funcionario.

El director de Ecología agradeció al Presidente Seccional de Samalayuca, Gerardo Esparza Meléndez, ya que permitió la instalación de un contenedor para que los pobladores dejen sus tiliches, una acción que ayuda a la limpieza en las casas y con ello prevenir la proliferación de fauna nociva.

Comentó que para solicitar los servicios de fumigación, los ciudadanos pueden comunicarse a través de la aplicación WhatsApp al número de teléfono 656-756-7793.