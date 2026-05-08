¡Pentágono abre los archivos secretos OVNI!

El gobierno de Estados Unidos volvió a encender el debate sobre los ovnis luego de que el Pentágono anunciara este viernes la publicación de más de 160 documentos secretos relacionados con fenómenos aéreos no identificados, algunos de ellos fechados desde la década de 1940. La decisión llega después de que el presidente Donald Trump solicitara la desclasificación de estos archivos debido al enorme interés que generan entre la población estadounidense.

Los documentos fueron colocados en una sección especial de la página oficial del Pentágono y contienen reportes militares, análisis de inteligencia y testimonios de agentes federales sobre supuestos avistamientos de objetos extraños en el cielo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que estos expedientes “han permanecido ocultos durante demasiado tiempo” y que la ciudadanía tiene derecho a conocer su contenido.

Entre los archivos más llamativos destaca un informe fechado en diciembre de 1947 que hace referencia a “discos voladores”, mientras que otro documento clasificado como “máximo secreto”, elaborado por la Fuerza Aérea en noviembre de 1948, recopila reportes sobre “aeronaves no identificadas” y “platillos voladores”. Aunque muchos de estos textos permanecieron bajo reserva durante décadas, ahora forman parte del material abierto al público.

Uno de los expedientes más recientes, correspondiente al año 2023, relata el testimonio de tres agentes especiales federales que aseguraron haber observado órbitas naranjas en el cielo, las cuales emitían pequeñas luces rojas a su alrededor. Actualmente, el Departamento de Defensa evita utilizar el término “ovnis” y prefiere llamar a estos casos “fenómenos anómalos no identificados”.

La publicación también revivió las declaraciones del expresidente Barack Obama, quien recientemente habló sobre la posibilidad de vida extraterrestre durante un podcast. Obama comentó que los fenómenos son “reales”, aunque aclaró que nunca vio evidencia de contacto alienígena ni pruebas de que existan extraterrestres ocultos en el famoso Área 51. Sus declaraciones provocaron una ola de reacciones y teorías en redes sociales.

A pesar de la expectativa que generan estos archivos, el Pentágono recordó que investigaciones recientes no han encontrado pruebas de tecnología alienígena. En marzo de 2024, un informe oficial concluyó que muchos de los avistamientos reportados correspondían en realidad a globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otros objetos convencionales. Sin embargo, la difusión de estos documentos volvió a despertar la fascinación pública por uno de los mayores misterios de la historia moderna.

Diferenciea entre OVNI y vida extraterrestre

Aunque muchas personas relacionan automáticamente los ovnis con extraterrestres, en realidad un objeto volador no identificado simplemente significa que algo fue observado en el cielo y no pudo ser identificado de inmediato. Esto no confirma que se trate de una nave alienígena ni de inteligencia proveniente de otro planeta. Un ovni puede terminar siendo un fenómeno atmosférico, tecnología militar experimental, drones, satélites, globos meteorológicos o incluso errores de percepción. En cambio, hablar de vida extraterrestre implica afirmar la existencia de organismos o inteligencias fuera de la Tierra, algo para lo cual hasta ahora no existe una prueba pública y concluyente reconocida oficialmente.