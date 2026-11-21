Son 25 caminos artesanales distribuidos en 12 municipios de la Sierra Tarahumara

•Se anunció la ampliación de cinco caminos con cinco kilómetros adicionales y una inversión extra de 39.79 millones de pesos

•La meta total asciende a 71 kilómetros y una inversión superior a los 486 millones de pesos

Durante la Conferencia del pueblo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, presentó el avance del programa de construcción de caminos artesanales en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y anunció la ampliación de cinco rutas en el estado de Chihuahua.

Esta ampliación se da tras la visita de supervisión realizada por el Lic. José Martín García Nájera, subdirector de Seguimiento de la Dirección General de Caminos Rurales y Artesanales de la SICT, quien recorrió diversos frentes de trabajo, evaluó los resultados en campo y sostuvo diálogo directo con las comunidades.

A finales de octubre, la Residencia General de Carreteras Alimentadoras reportaba para el programa en la entidad:

25 caminos artesanales, con una longitud inicial de 65.18 kilómetros y una inversión de 448.06 millones de pesos.

Avance ponderado de 19.53 kilómetros, con 28.64 kilómetros de terracerías y 17.25 kilómetros de rodaduras.

159 frentes de trabajo activos.

1,088 personas empleadas en las obras, de las cuales 272 son mujeres.

Con la ampliación informada este día, se suman cinco kilómetros adicionales y 39.79 millones de pesos a la inversión, por lo que la meta estatal queda establecida en 25 caminos, 71 kilómetros y una inversión total de 486 millones de pesos (486.11 mdp).

Las rutas ampliadas corresponden a los tramos: Cuiteco–Bahuichivo Temósachic–Yepachi Morelos–San Miguel Moris–Ocampo Barbechitos–E.C. Talayotes–Corre Coyote.

Estas ampliaciones benefician directamente a los municipios de Urique, Temósachic, Moris, Ocampo y Guadalupe y Calvo.

En total, el programa abarca 12 municipios de la Sierra Tarahumara: Urique, Morelos, Ocampo, Moris, Guachochi, Chínipas, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Balleza, Carichí, Guerrero y Bocoyna.

El Programa de Caminos Artesanales tiene como propósito mejorar la conectividad terrestre y facilitar el acceso a servicios básicos en comunidades indígenas del país. Al ejecutarse con la participación y mano de obra de mujeres y hombres de las propias localidades, fomenta infraestructura vial de calidad, genera empleo local y fortalece la cohesión comunitaria.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de ampliar la red carretera y avanzar en la integración de regiones históricamente rezagadas.