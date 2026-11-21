Hidalgo del Parral, Chih.– Marco Bonilla participó en el foro ciudadano “Ideas en Acción”, donde familias de Parral y municipios de la región sur compartieron sus principales necesidades y propuestas para mejorar sus comunidades.

Durante su mensaje, Bonilla expresó que sueña con un Parral donde abrir la llave y tener agua sea algo cotidiano, donde ninguna madre deba levantarse de madrugada para llenar baldes y ninguna familia tenga que esperar días para contar con agua potable.

También habló de una región sur con mayores oportunidades de empleo, inversión, educación y desarrollo para el campo, así como de una Sierra Tarahumara donde las familias puedan vivir sin miedo.

“Sueño con un Chihuahua donde ninguna familia tenga que elegir entre quedarse en su tierra o mantenerse con vida”, expresó, al señalar la importancia de no normalizar la violencia ni las desapariciones.

En materia de salud, compartió su experiencia reciente al enfrentar un problema médico y recibir atención y rehabilitación, lo que lo llevó a reflexionar sobre las dificultades de quienes enferman sin contar con los mismos recursos. “El acceso a la salud no debe depender del tamaño de la cartera de una persona”, afirmó.

Finalmente, invitó a los participantes a convertir las inquietudes compartidas durante el foro en propuestas viables que respondan a las necesidades de las familias en materia de agua, seguridad, salud, empleo, campo y ganadería.