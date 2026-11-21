Derivado del seguimiento a una denuncia anónima en la que se reportaban personas armadas en el área de “Los Volcanes”, ayer jueves, personal de la Fiscalía General del Estado, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), desplegó un operativo en la zona ubicada en un tramo de la carretera Juárez-Ascensión.

El despliegue contó con la participación de Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Delitos contra la Vida y a la Unidad de Robo de Vehículos, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, así como de peritos de la Dirección de Servicios Periciales.

En vehículos 4 X 4, recorrieron brechas del campo Volcánico “El Potrillo”, rastreo en el que se localizó lo siguiente:

Arma de fuego larga de la marca Smith & Wesson con la leyenda Springfield.

Arma de fuego corta, tipo pistola con leyenda Millenium G2 calibre .9mm, marca Taurus Miami con un cargador metálico negro abastecido con ocho cartuchos útiles calibre .9mm.

Arma de fuego larga, con leyenda Aero Precisión Lakewood, Model EPC-9 Cal. Multi SN, con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles calibre .9mm.

Además, se aseguraron diversas prendas de vestir, mismas que envolvían las armas que estaban enterradas.

Luego, a una distancia aproximada de cincuenta metros, en una construcción abandonada y bandalizada, localizaron otra prenda de vestir, así como manchas rojizas al parecer de sangre.

Las armas, las prendas y demás indicios, fueron debidamente embaladas y aseguradas para su análisis.