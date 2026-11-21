La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Licenciatura en Terapia Física, invita a la comunidad universitaria y al público en general al Bazar Inclusivo “Fisioferia”.

Durante la jornada, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de productos, entre ellos comida, snacks, ropa, accesorios y mucho más. Además, se ofrecerá un programa de entretenimiento y concientización que incluirá presentaciones artísticas, actividades deportivas y dinámicas recreativas para toda la familia.

El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas, en el Poliforum Científico y Cultural Víctor M. Gómez Moreno, ubicado en el Campus II de la UACH, con acceso por el Periférico de la Juventud.

El programa contempla actividades recreativas, presentaciones de grupos musicales y exhibiciones de deporte paralímpico, a cargo de representantes de Deporte Paralímpico de Chihuahua, Bfit Kids, Sky Sport Center y Dojo Jedan, entre otros.

Con esta iniciativa, la comunidad de Terapia Física de la UACH busca fomentar la inclusión, el deporte adaptado y la convivencia social en un ambiente familiar y accesible para todas las personas.