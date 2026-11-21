En continuidad al trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado, el fiscal de Distrito Zona Centro, Daniel Abraham Terrazas Parada y el fiscal de Control, Análisis y Evaluación, Omar Antonio Tinoco Torres, se reunieron para dar seguimiento a la optimización de mecanismos en la recepción de denuncias.

Durante la mesa de trabajo, se revisó el avance en la implementación de nuevas y mejores tecnologías en la ciudad de Chihuahua, a través de la Unidad de Atención Temprana, área que es el primer contacto con las personas que acuden a la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Como parte del nuevo modelo integral de procuración de justicia, la instrumentación de sistemas y herramientas virtuales, permite agilizar y reducir los tiempos de atención a las víctimas del delito, ya que evita tengan que trasladarse inmediatamente a las oficinas de la Fiscalía para iniciar un reporte.

En la reunión, estuvieron presentes, la coordinadora de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, Nashley Alejandra Bolos Mendoza, y la coordinadora de Justicia Digital de la FGE, Sarahí Cházaro.