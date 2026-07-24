Tras aplicar los protocolos de búsqueda, tareas de inteligencia y operativos permanentes, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), localizó sana y salva a Adriana Georgina R. C., quien contaba con reporte de ausencia interpuesto el 1 de julio del año en curso, en Ciudad Juárez.

El reporte interpuesto ante la Unidad Especializada en Investigación de Mujeres Ausentes y/o no Localizadas, establecía que la mencionada persona de 43 años de edad, se ausentó el 30 de junio de 2026, en la colonia Del Real.

Las acciones desplegadas por agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, lograron dar con su paradero y al ser entrevistada, dio a conocer que no fue víctima de algún delito, que no estuvo en riesgo su integridad física y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para localizar a personas ausentes, para brindar certeza a sus familiares en torno de su paradero.