La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), continúa fortaleciendo la infraestructura hidráulica de la ciudad con tres nuevos pozos de agua potable, que en conjunto aportarán 185 litros por segundo a la red de distribución, mejorando el abastecimiento para miles de familias juarenses.

La arquitecta Ana Mancinas, del área de Supervisión de Nuevos Desarrollos de la JMAS, detalló que, el pozo 273 se ubica en la avenida Jesús Macias Delgado, mientras que, el pozo 274 se localiza sobre la avenida Fundadores.

“El pozo 273 se construyó a una profundidad de 300 metros y una capacidad de producción de 62.28 litros por segundo. Entro en operación y quedó conectado a la red el pasado 30 de junio. Por su parte, el pozo 274 también fue perforado a 300 metros de profundidad, cuenta con una capacidad de 67 litros por segundo y fue conectado a la red el 6 de Julio”, explicó.

Asimismo, informó que, el tercer pozo, identificado con el número 271 y ubicado en la colonia Puente Alto, será conectado a la red este viernes 24 de julio, con una capacidad de suministrar 56.49 litros por segundo.

Para realizar la conexión del pozo 271 será necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en la colonia Puente Alto, el Parque Industrial Panamericano y sectores aledaños, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los trabajos se llevarán a cabo sobre la avenida Tecnológico, donde permanecerá cerrado el carril derecho en sentido de sur a norte, así como el carril izquierdo de la calle Ramón Rayón, en sentido de poniente a oriente.

La JMAS exhorta a los automovilistas a conducir con precaución ante la presencia del personal que laborará en la zona. Asimismo, recomienda a los habitantes de los sectores que pudieran verse afectados almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos.

Con la incorporación de estas tres nuevas fuentes de abastecimiento, la JMAS fortalece la capacidad de distribución de agua potable en la ciudad, refrendando su compromiso de brindar un servicio más eficiente y de mayor calidad para las y los juarenses.