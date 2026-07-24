La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), lleva a cabo trabajos de reparación de un hundimiento registrado sobre la avenida Ponciano Arriaga, en la colonia Revolución Mexicana, luego del colapso de una tubería de drenaje sanitario provocado por la saturación del sistema tras las recientes lluvias y el desgaste de la infraestructura.

El Ingeniero Ismael Corona, jefe del Departamento de Alcantarilla de la JMAS, explicó que, el hundimiento se originó debido a que la tubería de concreto de 24 pulgadas de diámetro había concluido su vida útil y no soportó la presión generada por el incremento en el flujo de agua.

“Es un hundimiento en una línea que colapsó debido a la lluvia que se presentó en días pasados. La tubería se saturó y, al haber concluido su vida útil, se presentó este problema”, señaló.

Indicó que, las labores iniciaron a las 9:00 de la mañana, una vez concluida la planeación técnica y la gestión del material necesario para la intervención.

“Se va a reemplazar aproximadamente 30 metros de tubería, desde el punto donde ocurrió el hundimiento hasta el siguiente pozo de visita. Cambiaremos todo ese tramo para prevenir que se presente otro hundimiento en el futuro”, explicó.

Para realizar estos trabajos fue necesario cerrar a la circulación un tramo de aproximadamente tres cuadras sobre la avenida Ponciano Arriaga. La desviación inicia en la calle General Gilberto Cortés, continúa por la calle General Calixto Contreras hasta la calle General José Rodríguez, donde podrán reincorporarse nuevamente a la Ponciano Arriaga.

La zona cuenta con señalización preventiva, barreras y flechas, para orientar a los conductores hacia las rutas alternas y garantizar la seguridad tanto del personal como de la ciudadanía.

Finalmente, informó que, las labores no afectarán el suministro de agua potable ni el funcionamiento del sistema de drenaje para los habitantes del sector, por lo que, ambos servicios continúan operando con normalidad.

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía y exhorta a los automovilistas a respetar la señalización y utilizar vialidades alternas mientras se concluyen los trabajos.