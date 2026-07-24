El Gobierno del Estado, a través del Distrito de Salud II Juárez invita a la ciudadanía a participar en la próxima jornada de vacunación, que se realizará del 24 al 26 de julio, de 10:00 a 16:00 horas, en Plaza Misiones y en Plaza Juárez Mall.

En ambos puntos se aplicarán biológicos contra el sarampión, neumococo, rotavirus y hexavalente.

La dosis contra el neumococo protege contra infecciones como neumonía, meningitis y septicemia, mientras que las de rotavirus y hexavalente están dirigidas a bebés, y niñas y niños pequeños.

Además, se inoculará contra la hepatitis A y B, el Virus del Papiloma Humano (VPH) para menores de 9 a 11 años, y la TDPA para mujeres embarazadas, que protege contra el tétanos, la difteria y la tos ferina.

Karla Villegas, responsable del Programa de Vacunación, invitó a la población a aprovechar esta jornada para completar el Esquema Nacional de Vacunación, ya que ayuda a prevenir enfermedades y complicaciones, y fortalece la protección de la comunidad mediante la inmunidad colectiva.