Prevé CEPC lluvias fuertes, vientos y altas temperaturas en la entidad hoy domingo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este domingo 2 de agosto se prevén lluvias de diversa intensidad, vientos fuertes y altas temperaturas en la mayor parte de la entidad.

Se pronostican tormentas de moderadas a puntualmente fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros (mm), en Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Chínipas, Guazapares, Urique y Batopilas.

Las precipitaciones serán de dispersas a moderadas con chubascos, de 5.1 a 25 mm, en Juárez, Ascensión, Chihuahua, Buenaventura, Namiquipa, Cuauhtémoc, Riva Palacio y Bachíniva, con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

En cuanto a los vientos, se esperan rachas superiores a los 50 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Ascensión, Ahumada, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Carichí, Nonoava, Rosario, Balleza, Huejotitán, San Francisco de Borja, Satevó, Valle de Zaragoza, Parral, San Francisco del Oro y Santa Bárbara.

También en Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, Camargo, San Francisco de Conchos, La Cruz, Saucillo, Julimes, Aldama, Manuel Benavides, Ojinaga, Coyame, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras en tramos carreteros del norte y noroeste del estado.

La CEPC exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, extremar precauciones al conducir ante la posible presencia de tolvaneras y evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas. Ante cualquier emergencia, comunicarse al 9-1-1.