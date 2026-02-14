El Gobierno Municipal llevo a cabo el operativo de Reordenamiento Urbano con dos intervenciones en diferentes sectores y con la participación de personal de distintas dependencias.

Las acciones se realizaron de manera simultánea. La primera tuvo lugar en la calle Miguel Hidalgo, entre Bromo y Cadmio, de la colonia Durango, donde se atendió una petición ciudadana relacionada con un puesto de lámina instalado sobre la banqueta frente a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual obstruía el libre tránsito de las personas que acuden a consulta.

“Se dio continuidad al procedimiento por parte de la Dirección de Regulación Comercial; se dejó el aviso correspondiente para que el propietario retirara el puesto. Ante la omisión, hoy se hizo el operativo en apoyo a la resolución de comercio para efectuar el retiro físico”, explicó el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan.

La segunda intervención fue en la avenida Puerto Dunquerque, en el fraccionamiento Portal del Roble, donde un taller mecánico mantenía vehículos sobre la vía pública.

El funcionario explicó que la semana pasada fue notificado el responsable del lugar, además se le otorgaron cinco días para retirar las unidades; sin embargo, al no cumplir con el plazo, la Coordinación General de Seguridad Vial procedió al retiro de dos vehículos que estaban sobre el camellón central de la calle principal.

Manuel Gutiérrez, comandante de la Coordinación Técnica e Infraestructura de Seguridad Vial, señaló que los vehículos mostraban aparente abandono y fueron remitidos al corralón número 3.

Durante el operativo, las autoridades también detectaron un domicilio que operaba como establecimiento de compra y venta de artículos usados, el cual obstruía la vía, por lo que fue notificado por la Dirección de Desarrollo Urbano para que su propietario acuda a regularizar su situación.

Posteriormente fue notificado un taller mecánico que opera en casa habitación y que obstruye la vía pública con varios vehículos en la calle Puerto Nuevo León, del fraccionamiento Puerto Castilla.

El director de Regulación Comercial, Óscar Guevara Ramírez, informó que en la primera intervención, el propietario fue notificado previamente, sin embargo no atendió al llamado del Gobierno Municipal.

Por su parte, el director de Limpia reiteró que estos operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, ya que cada martes se revisan los expedientes en una mesa de trabajo donde participan dependencias como Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Vial, Regulación Comercial y Servicios Públicos, con la presencia del Secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

En cuanto a la participación ciudadana, indicó que las denuncias pueden hacerse a través de los canales oficiales de cada dependencia, en la página de Atención Ciudadana disponible en el portal del Gobierno Municipal, mediante la aplicación “Cruzadas por Juárez” o de manera presencial.