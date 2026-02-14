La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, refrenda su compromiso con los juarenses de trabajar las 24 horas los 7 días de la semana, para dar respuesta a los reportes ciudadanos relacionados con el servicio de agua potable y alcantarillado.

Durante el mes de enero, el Departamento de Agua Potable atendió un total de 2 mil 680 reportes, derivados

principalmente de tomas tapadas, limpieza de cajas de válvulas, fugas en tomas domiciliarias, en red general, así como, falta de agua en domicilios y en cuadras completas, cada uno de estos reportes fue resuelto por las cuadrillas que trabajan de manera ininterrumpida para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, conscientes de que el acceso al agua es esencial para la vida diaria de las familias.

Por su parte, el Departamento de Alcantarillado dio atención a mil 780 reportes durante el mismo periodo, entre las principales incidencias se encuentran líneas tapadas, hundimientos, falta de tapas en alcantarillas, registros domiciliarios obstruidos y alcantarillas brotando, estas acciones no solo permiten el buen funcionamiento la infraestructura sanitaria, sino que previenen riesgos a la salud.

En materia de mejora continua, el Departamento de Eficiencia Física instaló durante el primer mes del año cinco válvulas en distintos puntos de la ciudad, estas intervenciones permitirán optimizar la presión y distribución del agua potable, para un suministro más eficiente para miles de hogares juarenses.

Durante la segunda semana de febrero, las cuadrillas operativas continúan desplegadas en diversos sectores de la ciudad, en la calle Lucio Cabañas se trabaja con equipo especializado de retroexcavadora y personal, para realizar intervenciones en la red, en el colector Refugio de la Libertad se llevan a cabo labores de mantenimiento en las alcantarillas que forman parte de esta infraestructura sanitaria, mientras que en la calle Jardín Mayor se atiende la reparación de un hundimiento.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reconoce la participación de la comunidad al realizar sus reportes, ya que, la colaboración entre ciudadanía y este organismo permite actuar con mayor rapidez, cada reporte recibido representa una prioridad, porque detrás de él hay una familia que requiere un servicio de calidad.

La JMAS reitera que continuará trabajando de manera cercana y constante para asegurar que el agua potable y el saneamiento, sigan mejorando la calidad de vida de los juarenses.