La creatividad, la tecnología y el arte se encontraron y colaboraron para el desarrollo de proyectos innovadores en la segunda edición del Hack Knights Creativa, organizado por el área de Cultura de esta casa de estudios.

Durante dos días –del 1 al 2 de mayo – alumnos de diferentes programas participaron en este hackathon con diversas actividades, todas enfocadas en la creación y el impulso de proyectos que marquen el futuro de las industrias creativas.

La jefatura de Industrias Creativas, que pertenece a la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica, fue el área de la Universidad encargada de organizar este segundo encuentro, demostrando que la tecnología es una herramienta que ayuda a impulsar y catapultar la creatividad de las personas, y a hacer más visible el arte que nos rodea.

La doctora Andrea Yelvani Salazar Ibarra, jefa de Industrias Creativas, explicó que Hack Knights Creativa es un espacio donde se invita a toda la comunidad a participar, desde estudiantes de la UACJ, o de otras Universidades, así como gestores culturales, emprendedores o interesados en este tipo de actividades.

Comentó que para esta edición el reto del evento consistió en impulsar proyectos que utilicen el arte utilizando a la tecnología como el medio.

“Con esto buscamos impulsar más la industria creativa, pero sin dejar de lado todas las bondades que tenemos actualmente con la tecnología, y apuntar hacia las tendencias que hay dentro del ecosistema”.

Las actividades del Hack Knights Creativas fueron intensivas, explicó la doctora Salazar Ibarra, en las que se llevaron a cabo talleres “y, a lo largo del día, recibieron a perfiles de expertos en negocios, en emprendimiento, en arte y tecnología, para que, constantemente, estuvieran recibiendo mentorías que les ayudara a pulir los detalles de su proyecto”.

Más que un hackathon… una plataforma de emprendimiento

Al término de los dos días de intensas actividades, los participantes presentaron sus proyectos frente a un comité de jueces, con la idea de seleccionar a los mejores trabajos y apoyarlos, en una segunda etapa, a generar su idea a través de un laboratorio que tiene el área de Cultura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Seleccionamos los tres mejores proyectos, y ellos van a recibir todo el proceso de preincubación, dentro del programa del laboratorio ARTEA, que es el que tenemos en Industrias Creativas, para que la idea la estructuren, con paso a, b y c, y puedan ir dándole forma”, comentó la doctora Salazar Ibarra.

El concepto general del proyecto, modelo de negocios, el mercado al que va dirigido y la presentación del prototipo inicial, que desarrollaron durante el hackathon, es lo que expusieron casi 30 estudiantes participantes, divididos en 6 equipos.

En colaboración con Star Up Juárez y Frente Norte, la UACJ logró realizar la segunda edición de Hack Knights Creativa, en las salas de usos múltiples del Centro Cultural Universitario.

“Una de las bondades que tiene este hackathon es que es de los pocos que hay a nivel Latinoamérica que se centra en la industria creativa. Generalmente, los hackatones se van por la vía de generar proyectos tecnológicos. Entonces, es muy bueno tenerlo aquí en la Universidad”, destacó la jefa de Industrias Creativas.