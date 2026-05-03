Durante esta madrugada cundo elementos del Ejército Mexicano realizaban rondines de vigilancia en las inmediaciones de la barda perimetral del Aeropuerto, se percataron de un bulto extraño a la altura de la colonia Héroes de la Revolución, por lo que al acercarse se percataron de que se trataba del cuerpo sin vida de un masculino envuelto en una sábana y con visibles huellas de violencia.

El hallazgo se realizó en las calles Luis G. Manso y Grama, de la citada colonia y donde trascendió que el cuerpo además contaba con un trozo de alambre enredado en el cuello.

Primeros informes indicaron que el masculino contaba con una edad entre los 20 y 25 años, del cual se desconoce la identidad y causa de muerte.

Al lugar también arribaron elementos de las diferentes corporaciones policiacas para acordonar y resguardar la zona mientras se realizaban las investigaciones pertinentes y se trasladaba el cuerpo al Servicio Médico Forense para su posterior identificación.