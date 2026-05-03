Morena celebra su VIII Congreso Nacional Extraordinario en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, donde elegirá a la nueva o al nuevo dirigente después de la salida de Luisa María Alcalde, quien se incorpora al gabinete de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Entre las candidatas está Ariadna Montiel, quien dejó la titularidad de la Secretaría de Bienestar el pasado 28 de abril y se reunió con el secretario de educación pública, Mario Delgado, exlíder morenista de 2020 a 2024. “Estoy seguro que toda nuestra militancia le dará su respaldo”, comentó.

Además, dicho evento político se hace en el marco de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por posible narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Quien resulte elegido, desempeñará el cargo hasta el 1 de octubre de 2027.

ElUniversal