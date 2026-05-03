Ante la desaceleración económica registrada durante el primer trimestre del año, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANACO SERVYTUR México, planteó fortalecer el consumo interno desde las Cámaras de Comercio del país, como una estrategia para proteger el empleo formal, activar la economía local e impulsar a las empresas y negocios familiares.

De acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral del INEGI, el PIB disminuyó 0.8% en el primer trimestre de 2026, a tasa trimestral. En el mismo periodo, las actividades primarias bajaron 1.4%; las secundarias, 1.1%; y las terciarias, que agrupan sectores como comercio, servicios y turismo, retrocedieron 0.6%.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que estos datos obligan a mirar más allá de los grandes indicadores macroeconómicos y atender la economía real: la que se construye todos los días en mercados, restaurantes, hoteles, tiendas, agencias de viaje, comercios familiares, prestadores de servicios y empresas que generan empleo formal en cada comunidad.

“La economía de México no solo se mide desde los escritorios; se sostiene en cada cortina que se levanta, en cada negocio familiar que abre sus puertas, en cada trabajador formal y en cada consumidor que decide comprar local. Frente a la desaceleración, el consumo interno debe convertirse en una herramienta de estabilidad económica”, afirmó.

De la Torre de Stéffano sostuvo que las Cámaras de Comercio tienen un papel estratégico para articular acciones de promoción económica, formalización, digitalización, capacitación y acompañamiento a las empresas y negocios familiares, especialmente en un contexto que demanda coordinación entre el sector privado, los gobiernos y la sociedad.

En ese sentido, explicó que CONCANACO SERVYTUR México impulsa una agenda enfocada en fortalecer la economía interna a través de programas como La Gran Escapada, considerada el Buen Fin del Turismo, y Viernes muy mexicano, orientado a promover el consumo local, la identidad comercial, los negocios familiares y la derrama económica en las comunidades.

“El objetivo es claro: que cada peso que se consuma en México tenga un efecto multiplicador en México. Cuando una persona compra en un negocio formal, reserva en un hotel local, consume en un restaurante familiar o contrata un servicio turístico nacional, está sosteniendo empleos, familias y comunidades”, expresó.

La Confederación destacó que mayo representa una oportunidad para reforzar esta agenda, al vincular el empleo formal, el reparto de utilidades, el Día de las Madres, el turismo y el consumo local con una visión de bienestar para las familias mexicanas y fortalecimiento de las unidades económicas que sostienen la vida cotidiana del país.

Asimismo, CONCANACO SERVYTUR México subrayó que el fortalecimiento del consumo interno no debe entenderse únicamente como una respuesta coyuntural, sino como una política permanente para impulsar la productividad, la formalidad y la competitividad de los sectores comercio, servicios y turismo.

“El momento exige fortalecer lo que sí genera comunidad: negocios formales, empresas familiares, turismo local, servicios competitivos y Cámaras de Comercio capaces de articular soluciones desde el territorio. No se trata solo de resistir la desaceleración, sino de convertir el mercado interno en una palanca de desarrollo”, puntualizó Octavio de la Torre.

Finalmente, la Confederación reiteró su disposición de mantener una interlocución permanente con los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil, con el objetivo de impulsar acciones que fortalezcan la formalidad, la seguridad económica, la competitividad y el bienestar de las familias mexicanas.