—Pérez Cuéllar busca futuros votos en Pascua

—Optometristas pegan grito por usurpadores

–Gobierno federal llama a la calma por bloqueos

Ni el frío viento, ni el terregal, hicieron que se apagara la fiesta en El Chami. Miles de personas se dieron cita para celebrar el Domingo de Pascua entre juegos, convivencia familiar y la infaltable carnita asada acompañada de unas buenas cervecitas.

Y el que no puedo desaprovechar la ocasión fue el alcalde Cruz Pérez Cuéllar quien se puso los tenis y se lanzó a saludar a todo aquel que se encontraba en su camino. Convivió buen rato con la raza juarense.

En tiempos previos de elecciones cualquier concentración masiva es terreno fértil para quien busca sumar simpatías y, claro, votos rumbo a algún cargo de elección popular, recordemos que Pérez Cuéllar busca la gubernatura.

Hay que echarles un vistazo a las fotos del alcalde con la gente, parecen de un candidato en plena campaña. Pérez Cuéllar se ve rodeado de botargas, niños, adultos y hasta dulces y palomitas en mano.

No faltaron las selfies, los abrazos, los regalos ni la sonrisa de oreja a oreja, porque en juaritos, el aspirante a cargo público que no saluda no es querido. Y el que no es querido, pues… ya sabe, lo castigan en las urnas.

Y mientras el alcalde repartió saludos y buena vibra, los de Protección Civil, los chotas, y los de Seguridad Vial se la rifaron con los operativos para evitar que la fiesta no se saliera de control.

Más de 150 elementos participaron en las acciones para mantener el orden. También los que hicieron su agosto del día fueron los comerciantes ambulantes y vendedores de todo tipo de productos y alimentos.

Pero no todo fue color de rosa, para los conductores que ayer regresaron a Ciudad Juárez tuvieron que aguantar una fila kilométrica en el punto de revisión de Precos, donde los viajeros se arman de paciencia para pasar las revisiones militares.

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Hasta Ciudad Juárez llegó la noticia de la puntada del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda de repartir equipo de optometría a amas de casa, dizque para promover el autoempleo allá en el Estado de México.

Buenísima la intención, pero se le olvidó que la ley protege la optometría como una profesión que exige título y cédula. El Colegio de Optometristas de Chihuahua, con Eddiel Lardizábal al frente, levantó la voz, y no es para menos, la usurpación de funciones sigue creciendo como las malas hierbas en el campo.

Es preocupante que sean los mismos gobiernos quienes promuevan prácticas ilegales y riesgos para la salud visual.

El problema es nacional, y aunque las ganas de ayudar sobran, hace falta que esas campañas de apoyo a los más necesitados sean guiadas por profesionales. No se trata solo de regalar lentes y decir “ya quedó”, porque la ignorancia puede costar caro. Lardizábal lo dejó claro, ofrecer lentes no es cualquier cosa.

El colegio estatal en Chihuahua ya lanzó la invitación a partidos, organizaciones, gobiernos, todos aquellos que quieran ayudar, mejor acérquense a los especialistas.

Vale destacar que una buena acción, mal ejecutada, puede convertirse en una afectación para toda la sociedad. Y mientras tanto, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuándo veremos que las políticas públicas se hagan con asesoría, y no solo con ganas de figurar en redes sociales?

No se trata de sumar likes, sino de sumar salud. Y si no, que lo digan los optometristas, que ya están cansados de que les usurpen el trabajo.

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Vaya manera de empezar la semana, si todo marcha sobre rieles y lo planeado por los transportistas, este lunes se desatará el caos y la crisis en carreteras y casetas con bloqueos por todo el país.

En Chihuahua y juaritos se esperan acciones de los transportistas, que otra vez, estén listos para armar el relajo y poner a prueba la paciencia de todos.

Y como el miedo no anda en burro, para el gobierno de la 4T estos bloqueos no tienen ni pies ni cabeza porque los reclamos ya fueron atendidos, según la SEGOB.

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum agarró el toro por los cuernos para mitigar la caída de precios en los granos, el gobierno presume inversiones históricas y más de 40 mil productores beneficiados, sin intermediarios.

En algunos estados como Sinaloa hasta pactaron proteger la próxima cosecha, y para los transportistas, operativos con la Guardia Nacional y trámites más ágiles, según dicen.

Al gobierno federal no le queda otra que llamar a la prudencia, pide diálogo y asegura que los compromisos están en marcha… pero advierte que estará pendiente de cualquier bronca este lunes.