—Pérez Cuéllar revira con el “mugrero” de la Torre Centinela

—Resuelven diferencias con reels y likes

¡Agárrense, que esto ya parece ring de lucha libre!

La bronca política entre el alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar y la raza del PAN escaló hasta el último nivel. Resulta que, por azares del destino, la Suburban blindada de la gobernadora Maru Campos ayer durante su gira de trabajo por la frontera cayó en un bache de esos marca Juárez y, ¡zás!, se le tronó la llanta trasera derecha.

El hecho molestó mucho a la gober que aprovechó la ocasión para hacer un reel que luego publicó en sus redes sociales.

Lo que pasó ayer no fue nomás un bache, sino el pretexto perfecto para soltar la greña política entre la gobernadora Maru Campos y el alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar.

Maru se había mantenido al margen de la disputa que trae muy ocupados a Pérez Cuéllar y a Daniela Álvarez, la dirigente del PAN, con la bronca de la negativa del albiazul de pagar el impuesto predial del inmueble que alberga al partido.

No fue cualquier Suburban a la que le tronó una llanta, fue la exclusiva blindada de la gober que, apenas cayó en el cráter juarense, comenzó a grabar su reel como buena influencer de la política chihuahuense.

Maru se puso en modo “reportera ciudadana” y, cámara en mano, soltó: “¿Hola cómo están? Les saludo desde Ciudad Juárez, entregando centro de rehabilitación y medicinas, pero ¿qué creen? Caímos en un bache cortesía de la administración municipal. Que la gente grite y exija que tapen los hoyos, ¡cómo es posible que sigan abiertos con tantos baches!”

Y como los pleitos aquí se resuelven con dimes y diretes y ahora a través de videos, el alcalde Pérez Cuéllar ni tardo ni perezoso se paró bajo la Torre Centinela y, con celular en mano, le respondió a la gober:

“Me duele mucho que haya caído en un bache, pero si en vez de gastar millones en obras que no sirven se hubiera invertido en calles, no le habría pasado. Nosotros con poquitos recursos hacemos lo que podemos, y no en proyectos que ni van a terminar.”

Así la cosa, estimado lector. Aquí nadie tapa baches, ni la Junta Municipal de Agua, pero sí cubren el expediente en redes sociales.

Entre tiradera y reclamos, parece que Juárez está convertido en campo de batalla para los video-mensajes y la guerra de “a ver quién la tiene el más grave problema”, para gritarlo a los cuatro vientos, claro.

Y ojo, porque este agarrón apenas empieza. Los panistas como Daniela Álvarez y los morenos ya se andan acomodando para el gran show electoral de 2027. Mientras tanto, los juarenses nomás atinan a esquivar baches y políticos, no vaya a ser que les toque caer en uno… o en otro y otro.

Los juarenses opinan que las broncas como los baches, la inseguridad y otras no se resolverán con baches, con likes y reels, o si, es pregunta.