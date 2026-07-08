Alfredo Chávez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, cuestionó el reclamo diplomático de la presidenta de la República por la detención del Mayo Zambada, al señalar que ese posicionamiento confirma, desde su perspectiva, la relación política de Morena con personajes ligados al crimen organizado.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN afirmó que el Gobierno Federal no podía esperar ser informado sobre el operativo si, dijo, Rocha Moya gobernaba Sinaloa y fue impulsado por Morena. “¿Cómo le iban a informar al gobierno cuando es evidente la colusión de Morena, Rocha Moya, un narcopolítico con todos los grupos delincuenciales de Sinaloa?”, expresó Chávez.

El legislador señaló que el tema tiene impacto nacional porque ocurre en medio de una relación delicada con Estados Unidos y en un contexto de discusión comercial. Añadió que el reclamo de la presidenta abre un frente diplomático mientras evita responder por los señalamientos contra Rocha Moya y su relación con el caso del Mayo.

Chávez sostuvo que el Gobierno Federal debe explicar por qué reclama no haber sido informado sobre la detención del Mayo, mientras no responde por los dichos que, según señaló, también alcanzan a Rocha Moya. Agregó que el tema revela una contradicción entre el discurso de soberanía y la falta de respuestas sobre los vínculos políticos de Morena en Sinaloa.