La CONCANACO SERVYTUR México reconoció a los gobiernos estatales que, ante las afectaciones registradas por bloqueos en distintos puntos del país, privilegiaron el diálogo, la coordinación institucional y la apertura de canales de atención para restablecer la circulación y reducir el impacto sobre la población, el transporte y la actividad productiva.

La Confederación señaló que la recuperación del tránsito en diversas entidades confirma que, cuando existe voluntad institucional y capacidad de interlocución con las y los manifestantes, es posible encauzar demandas legítimas sin prolongar afectaciones a terceros ni comprometer la movilidad de personas, mercancías y servicios.

Para el sector comercio, servicios y turismo, la liberación de vías estratégicas representa una decisión relevante, no solo por sus efectos inmediatos en el traslado de personas y bienes, sino porque contribuye a proteger el abasto, la operación logística y la estabilidad de miles de empresas y negocios familiares que dependen del libre tránsito para sostener su actividad diaria.

La CONCANACO SERVYTUR México reiteró que el derecho a la manifestación debe respetarse plenamente; sin embargo, subrayó que su ejercicio no puede traducirse en afectaciones prolongadas a la ciudadanía ni colocarse por encima de derechos fundamentales de terceros, particularmente cuando existen mesas de trabajo, disposición institucional y rutas de diálogo para atender inconformidades.

En ese sentido, la Confederación consideró positivo que en varias entidades las autoridades locales hayan asumido con responsabilidad su papel para conducir el conflicto por la vía institucional, priorizando soluciones que permitieran restablecer la circulación y recuperar condiciones mínimas de normalidad para la población y para la economía regional.

Asimismo, hizo un llamado a que este tipo de respuesta se replique en cualquier entidad donde persistan tensiones o amenazas de bloqueo, bajo una premisa clara: escuchar, atender y dialogar, sí; afectar el libre tránsito, el abasto y el funcionamiento de la actividad económica, no.

La experiencia reciente demuestra que el diálogo eficaz, la coordinación entre autoridades y la actuación oportuna desde el ámbito estatal pueden generar resultados concretos en beneficio de la ciudadanía, al proteger tanto la expresión de demandas como el derecho de millones de personas a transitar, trabajar y mantener en operación sus actividades productivas.