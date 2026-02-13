La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado en contra de los acusados Lorenzo G. G., y Jaziel Ephrain P. C., por el delito de feminicidio agravado.

Fueron declarados penalmente responsables del asesinato de una mujer de entre 40 a 45 años de edad, cuyo cuerpo permanece sin ser identificado, en hechos registrados a las 19:00 horas, del domingo 18 de junio y las 03:00 horas del lunes 19 de junio del año 2023, en un domicilio del fraccionamiento Villas de Alcalá, en ciudad Juárez.

Las indagatorias ministeriales a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, establecieron que causaron una herida en el cuello de la víctima con un instrumento cortante y arrojaron e incendiaron el cuerpo sin vida en un terreno baldío del fraccionamiento mencionado.

Hechos por los que fueron detenidos el 22 y 23 de junio del año 2023, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con órdenes de aprehensión.

El próximo martes 17 de febrero, en la audiencia de individualización de sanciones, conocerán la sentencia que purgarán en el Centro de Reinserción número tres de la localidad.