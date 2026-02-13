La Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UACH recibió la visita de 48 estudiantes del Telebachillerato 8660 de Basaseachi, quienes recorrieron sus instalaciones con el objetivo de conocer la oferta académica y los espacios que integran esta unidad académica.

Durante la jornada, las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de informarse sobre los programas de licenciatura y posgrado que ofrece la Facultad, así como sobre los distintos espacios académicos y deportivos que forman parte esencial de la formación integral del estudiantado.

Autoridades y personal de la FCCF compartieron detalles sobre el enfoque académico, las áreas de especialización y las oportunidades de desarrollo profesional que brinda la institución, destacando el compromiso con la excelencia educativa y la promoción de la cultura física y el deporte.

La Facultad reiteró su disposición de mantener abiertas sus puertas a estudiantes de nivel medio superior interesados en construir su proyecto profesional dentro de la comunidad universitaria, fortaleciendo así los vínculos con instituciones educativas del estado.

Con este tipo de actividades, la FCCF reafirma su compromiso con la orientación vocacional y la formación de futuras generaciones de profesionistas, invitando a las y los visitantes a formar parte de la comunidad Vikinga.