El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, denunció este día una serie de presuntas acciones que, aseguró, buscan obstaculizar la participación ciudadana en la marcha convocada en defensa de la soberanía nacional, programada para este día en la ciudad de Chihuahua.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el edil señaló que, a pocas horas del inicio de la movilización, se han presentado bloqueos en casetas y carreteras rumbo a la capital del estado, así como la suspensión del transporte público y la colocación de mensajes y pancartas en contra de la Presidenta de México.

Pérez Cuéllar afirmó que estas acciones representan, según su postura, intentos por limitar la participación ciudadana y expresó que dichas medidas reflejan “miedo a responder al pueblo de México y de Chihuahua”.

“A unas cuantas horas de iniciar la marcha en defensa de la soberanía nacional, el gobierno del estado ya muestra su verdadero rostro”, expresó el alcalde en su publicación.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a participar en la movilización convocada para las 4:00 de la tarde en la glorieta de Pancho Villa, la cual calificó como una jornada que podría marcar un momento histórico.

La convocatoria forma parte de una movilización identificada con el hashtag #DefensaDeLaSoberanía, en la que simpatizantes y participantes han manifestado su respaldo a la agenda impulsada por la Presidenta de México.