La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de fuertes vientos, tolvaneras y ambiente caluroso que se presentará este fin de semana en gran parte del estado.

Estas condiciones son generadas por la interacción de la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Esta tarde el viento podría superar los 65 kilómetros por hora en municipios como Delicias, Camargo y la región centro-sur.

Se esperan ráfagas superiores a los 55 kilómetros por hora (km/h) en el norte, noroeste, centro y sur de la entidad. En el resto de las regiones se prevén rachas superiores a los 45 km/h.

Estas condiciones podrían generar tolvaneras en los tramos carreteros Chihuahua-Juárez, Juárez-Janos, Chihuahua-Cuauhtémoc, Chihuahua-Jiménez y Jiménez-Parral.

El domingo persistirá el ambiente fresco por la mañana, y de caluroso a muy caluroso por la tarde, además de un incremento en la intensidad del viento. Las ráfagas podrían superar los 75 km/h en el noroeste; en las regiones norte, centro, sur y noreste podrían rebasar los 65 km/h.

Habrá lluvias de aisladas a dispersas en el sureste y centro-sur de la entidad, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Respecto a las temperaturas máximas, para este sábado se pronostican hasta 38 grados centígrados (°C) en municipios de la región fronteriza, 37°C en Delicias, 36 en Camargo y Jiménez, 35 en Chihuahua capital y 33°C en Juárez.

Ante estas condiciones, la CEPC exhortó a la población a extremar precauciones, al conducir por carretera, sujetar firmemente el volante, moderar la velocidad y encender luces e intermitentes en caso de tolvaneras, y orillarse cuando la visibilidad sea nula.

Además de asegurar láminas, ventanas y objetos sueltos en viviendas, mantenerse alejados de árboles, espectaculares y estructuras en mal estado.

Ante cualquier emergencia comunicarse al número 9-1-1.