Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de José Cruz V. O., Abraham A. C., Edwin Efrén G. H. y Luis Antonio H. R., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y desobediencia y resistencia de particulares.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Villa Velayo y Villa Bruzual, en el fraccionamiento Villas de Alcalá, se percataron de cuatro masculinos que se encontraban al exterior de un domicilio, observando que uno de ellos portaba entre sus manos lo que parecía ser un fusil.

Al notar la presencia policial, los sujetos adoptaron una actitud evasiva e intentaron emprender la huida, motivo por el cual los oficiales descendieron de la unidad y lograron darles alcance metros más adelante, confirmando que el objeto que portaba quien se identificó con el nombre de José Cruz V. O. de 27 años, correspondía a un arma larga desabastecida.

Al realizarle una inspección preventiva por protocolos de seguridad a un segundo detenido de nombre Abraham A. C. de 29 años, le fue localizada una pistola calibre 9 milímetros, abastecida con un cargador metálico y ocho cartuchos útiles.

Mientras que a sus acompañantes de nombres Edwin Efrén G. H. de 23 años y Luis Antonio H. R. de 22 años, se les localizó entre sus pertenencias un cargador metálico abastecido con un cartucho útil calibre .45 y un cargador metálico abastecido con tres cartuchos útiles del mismo calibre, respectivamente.

Los oficiales procedieron con la detención de los cuatro hombres, no sin antes enfrentar resistencia activa de su parte. Los detenidos comenzaron a insultar y empujar a los policías con el fin de obstruir la labor policial, por lo que también serán acusados por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Las armas, cargadores y cartuchos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, junto con los detenidos, por su presunta responsabilidad en delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por desobediencia y resistencia de particulares.