Esta mañana de sábado fue cerrada por algunos transportistas la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez, a la altura de la caseta a Sacramento.

Lectores de este medio de comunicación se comunicaron a nuestra redacción, y quienes nos proporcionaron algunas imágenes del bloqueo, donde se observan largas filas de vehículos de carga pesada.

El motivo del bloqueo aparentemente tendría que ver con la marcha que convocó hoy la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, a partir de las cuatro de la tarde en la capital del estado, en contra de la gobernadora María Eugenia Campos.

Algunos automovilistas han tomado caminos de terracería, para buscar incorporarse a la carretera libre y transitar por las curvas del Perico para poder llegar a esta ciudad.