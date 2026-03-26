Los 13 senadores del PRI adelantaron su voto en contra del plan B de reforma electoral y acusaron que han recibido desde presiones hasta ofertas de gubernaturas a cambio de avalar la iniciativa constitucional por mayoría calificada, la cual, hasta ahora, Morena no tiene asegurada.

“Aquí estamos los senadores del PRI porque las presiones están a la orden del día”, denunció Alejandro Moreno, al señalar que incluso se han ofrecido gubernaturas a cambio de votos.

El también dirigente nacional del PRI dijo que “hay que ser cuidadosos. Creen que son niños que andan ofreciendo cosas que, además, no tienen”, y sostuvo, incluso, que aunque se retiraran las modificaciones al artículo 25 constitucional relativo a revocación de mandato, la bancada votará en contra porque el resto de la reforma atenta contra el federalismo.

Aseguró que el fracaso del plan B sería “la derrota monumental, apoteósica” de Morena y del gobierno federal, porque con los votos en contra del PT no lo logrará.

Los 13 senadores del PRI se presentaron en conferencia de prensa para garantizar que ninguno de ellos avalará con su voto la reforma constitucional.

El único senador priista que no está presente es Pablo Angulo, quien se ausentó en esta primera sesión por un asunto médico, pero dijo que estará presente para votar en contra del plan B que se lleva a cabo en este momento.

Milenio