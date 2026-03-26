–Va al bote de la basura la revocación de mandato

–El bolillo anda medio perdido en juaritos

Ayer, la noticia que se propagó como pólvora fue la detención de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en El Paso, Texas.

Resulta que la señora simplemente no traía a la mano sus papeles migratorios cuando le tocó revisión de rutina del temido ICE. Así nomás, como cuando a uno se le olvida la credencial del INE y lo paran los polis… pero versión gabacha.

Los abogados, tan flamantes como siempre, salieron a aclarar que el asunto no es ni de fondo ni escandaloso como los de su esposo, sino más bien un “descuido logístico”—o sea, que los documentos sí existen, pero quién sabe en qué cajón quedaron.

Por lo pronto, el protocolo gringo es claro, no hay papel, no hay libertad—aunque sea temporal. Los defensores andan corriendo en círculos para entregar la papelería correcta y, con suerte, sacar a Bertha Olga rapidito para que esto no pase de ser una anécdota más en la tragicomedia chihuahuita.

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El famoso Plan B está en el centro del ruedo del Senado, y aunque algunos ya lo dan por ley, en realidad el jaloneo está al rojo vivo.

Dicen las malas lenguas que Morena y sus aliados, PT y PVEM, van a sacar el balón del estadio… pero con truco, los petistas no están nada contentos con eso de la revocación de mandato, que nomás no les pasa.

Resulta que esa figura le daría a la presidenta Sheinbaum chance de lucirse en campaña, y eso en el PT les saca ronchas. No se diga a los azules del PAN y a los tricolores del PRI.

Pero ojo, porque cuando se trata de quitar privilegios —como seguros médicos VIP y otros bonos de oro en el INE y tribunales— ahí sí los petistas aplauden de pie.

Además, el Plan B trae tijeretazo a presupuestos, los Congresos locales no podrán gastar como si fueran jeques y al Senado le recortan 15% al año, ¡por cuatro añotes!

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¡Vaya que el bolillo azul anda medio perdido en Juárez!

Ulises Pacheco, el mero presi del Comité Municipal, nomás se deja ver cuando quiere armar pleito, pero de trabajo real, pues… poco y nada.

Y como pa’ que no digan que está dormido en sus laureles, ahora resulta que va a poner una denuncia contra los morenos, aunque parece que la movida es más para que no lo critiquen sus propios correligionarios que para hacer justicia.

Según el propio Pacheco, “El Chavismo se quiere apoderar de Juárez”. ¡Así, literal! No es por más, pero en estos tiempos cualquier cosa se puede convertir en campaña negra, y ya saben cómo son las redes, él mismo lo puso en su Facebook, acusando al personal del Bienestar de andar repartiendo propaganda casa por casa.

O sea, sacó la bandera de ilegalidad y desvío de recursos públicos, y prometió que va a presentar denuncias contra ese “chavismo radical e intolerante”.

La neta, en Juaritos todos saben que los partidos se tiran tierra, pero a la hora buena, nadie ve resultados.