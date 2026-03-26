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Realiza UACH Sesión del Honorable Consejo Universitario en Hidalgo del Parral

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La Facultad de Economía Internacional (FEI), campus Hidalgo del Parral, fue sede de la Sesión 636 del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, consolidando su papel como un espacio clave para el desarrollo académico e institucional en la región sur del estado.

Al iniciar el maestro Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la UACH y la Mtra. Olinda Ornelas Benítez, directora de la Facultad, destacaron la relevancia de la presencia de la UACH en esta zona, señalando que las Facultades atienden las necesidades educativas de la región y de estados colindantes, formando profesionistas con visión global y sentido social.

Como parte de la sesión, se llevaron a cabo diversos asuntos generales; acorde al reglamento, se aprobó el acta de la sesión 635 con fecha del 20 de febrero del 2026 por unanimidad; así mismo, se tomó protesta de nuevas y nuevos consejeros universitarios, junto a la presentación de iniciativas orientadas al uso eficiente de los recursos.

De igual manera, se abordaron temas relacionados con proyectos de infraestructura académica y tecnológica, procesos de reorganización institucional, fortalecimiento de áreas jurídicas y técnicas, así como el análisis de programas académicos, particularmente en el área de enfermería.

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Cabe destacar que durante la sesión se aprobó el nuevo reglamento interno de la Facultad de Economía Internacional.

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