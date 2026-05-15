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Denunciará regidora a la dirigente estatal del PAN por ofensas a las personas con discapacidad

by Salvador Miranda
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La regidora Dina Salgado Sotelo dio a conocer este día que interpondrá una denuncia en contra de Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, debido a las declaraciones en las que utilizó expresiones como “no estamos mancos” o “no estamos mudos”, las cuales constituyen un discurso profundamente ofensivo y discriminatorio hacia las personas con discapacidad.

Esto lo haremos, dijo la edil en conferencia de prensa, porque existen elementos suficientes para investigar posibles conductas discriminatorias y responsabilidades derivadas de estas declaraciones públicas hechas durante la semana en curso.

“Cuando se utiliza una discapacidad como sinónimo de incapacidad, debilidad o inutilidad, no se trata de una simple expresión coloquial, se trata de violencia simbólica, de reproducir estigmas que durante décadas han excluido, invisibilizado y lastimado a miles de personas”, expresó.

Asimismo, señaló que como mujer con discapacidad y como representante popular, no puede ser indiferente ante expresiones que vulneran la dignidad humana y que contradicen los principios más elementales de igualdad, inclusión y respeto.

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“Las personas con discapacidad no somos menos, no somos débiles, no somos invisibles y no vamos a permitir que desde la dirigencia de un partido político se normalice un lenguaje discriminatorio”, expresó Salgado Sotelo.

Anunció que presentará las denuncias y quejas ante las instancias competentes, entre ellas la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), así como con las autoridades electorales y partidistas correspondientes.

La regidora, coordinadora de la Comisión de la Comisión de Atención a Personas Mayores, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, exigió una disculpa pública clara, directa y sin evasivas por parte de Daniela Álvarez.

Al igual, indicó, deben hacerlo las personas que participaron y respaldaron esa rueda de prensa junto con la dirigente panista; además que se sometan a cursos obligatorios de sensibilización en materia de derechos humanos, inclusión y discapacidad.

“La discapacidad jamás debe utilizarse como insulto, como símbolo de incapacidad o como herramienta retórica en el debate público. Chihuahua merece una política con más dignidad, más respeto y más humanidad”, agregó.

La regidora Martha Patricia Mendoza, quien acompañó a Dina Salgado, lamentó que la dirigente panista haya cometido esta gran ofensa para todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad. “Esto no se vale, ella debe de dar y exigimos una disculpa pública”.

Dijo que se debe respetar y apoyar a las personas con discapacidad, puesto que, al igual que el resto de la población, tienen la fuerza que sostienen a Chihuahua y a Ciudad Juárez.

“Esto refleja lo que todas y todos sabemos, una falta de sensibilidad y cercanía con las personas, así como falta de humanismo”, indicó por su parte el regidor coordinador de la Comisión de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico Turismo y Hacienda, Alejandro Acosta Aviña.

“Lo digo fuerte y claro, me sumo a lo que acaban de mencionar mis compañeras; reprobamos categóricamente las declaraciones vertidas, discriminantes, bajas y viles que hace la dirigente del Partido Acción Nacional”, expresó.

De la misma forma, la regidora Sandra García y el presidente de la Unión de Sordos Chihuahua, Antonio Casas, dieron a conocer su descontento con dichas declaraciones y se sumaron al apoyo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

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