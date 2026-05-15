Esta tarde se llevó a cabo la entrega-recepción de la red de semáforos que hace Gobierno del Estado al Municipio de Juárez, correspondiente al Sistema Integrado de Transporte Semimasivo del BRT, por lo que a partir de hoy, será la Coordinación General de Seguridad Vial, a través de la Dirección de Control de Tráfico, se hará cargo de esta infraestructura



La firma de la entrega se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), donde estuvieron presentes Roberto Alvaro Mora Palacios, (IMIP); Enrique Licón Chávez, Coordinador de Directores; Jesús Manuel García Reyes, Coordinador General de Seguridad Vial; Miguel Ángel Mendoza Escamilla, Director Jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento; Jesús Manuel Aguirre Aguilera, Subsecretario de Transporte de la Secretaría General de Gobierno, Armando Herrerías Velasco, Director de Transporte en la Zona Norte y Tomás Orozco Terrazas, Director General de Operadora de Transporte ViveBus.



La entrega incluye bienes muebles e inmuebles, equipos electrónicos, software, cableado, postes, controladores, centro de control sistema de sincronización y demás componentes.



Mora Palacios destacó que a principios de año, cuando se inició con las pláticas, se hizo un recorrido crucero por crucero, donde se levantó un acta en la cual se especifica las condiciones en que se encuentra cada uno de ellos.



Por su parte el Coordinador de Seguridad Vial, señaló que la ciudadanía es primero y el gran beneficiario es la comunidad, por lo que se seguirá trabajando por la seguridad de todos, agregando que lo pendiente se estará resolviendo.



Finalmente, Licón Chávez resaltó la coordinación que se dio para llevar a cabo estas acciones, por lo que indicó que se seguirá trabajado en conjunto por el bien de la comunidad.