El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recorrió este jueves el exterior del Conalep 323, en donde informó a la comunidad, mediante volanteo, sobre las obras de infraestructura urbana y educativa realizadas en el plantel y sus alrededores, a través del programa del Presupuesto Participativo.



Durante la visita, el alcalde destacó que las acciones buscan mejorar la calidad de vida de estudiantes y vecinos del sector suroriente, además de fortalecer espacios públicos y educativos.



“Seguimos trabajando y seguimos informando a la ciudadanía sobre las obras que estamos realizando en distintos sectores de Juárez”, expresó.



En los volantes se explica las obras que se hicieron en la institución y su alrededor, así como también se muestra el lugar con el antes y después de los trabajos que llevó a cabo la administración municipal.



Como parte de los proyectos entregados, el Gobierno Municipal rehabilitó el camellón central ubicado sobre la prolongación Santiago Troncoso, frente al plantel educativo, con una inversión cercana a los 5.7 millones de pesos, dio a conocer Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana.



Informó que las obras incluyeron corte y despalme de terreno, construcción de andadores de concreto, instalación de sistema de riego y cisternas, colocación de vegetación, grava decorativa, bolardos, bancas, mesas de picnic y botes para la basura.



Indicó que este proyecto fue impulsado por los vecinos mediante el Presupuesto Participativo, mecanismo que permite a la ciudadanía decidir sobre obras prioritarias para sus comunidades.



El titular de Obras Públicas, Daniel González García, señaló que el mejoramiento urbano impactará positivamente tanto a estudiantes como a familias que habitan en la zona.



Además, dentro del Conalep 3 se construyó una cancha de fútbol rápido con pasto sintético mediante una inversión cercana a los 4 millones de pesos.



Los trabajos contemplaron estructura metálica, casetas, malla ciclónica, terracería, colocación de porterías y pasto sintético, beneficiando directamente a la comunidad estudiantil.



Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana, señaló que estas acciones forman parte de los proyectos impulsados desde 2024 mediante Infraestructura Educativa y Presupuesto Participativo.



En el recorrido y entrega de volantes estuvieron el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, coordinador de la Comisión de Educación; la síndica municipal, Ana Carmen Estrada García y el director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas.